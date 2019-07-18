FaceApp'e FBI soruşturması yolda

Senatör Schumer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus fotoğraf uygulaması FaceApp'in merkezinin Rusya'da olduğunu hatırlatarak, kullanıcılardan uygulamayı kullanmadan önce kişisel verilerine erişilmek için bütün izinlerin istendiğine dikkati çekti.

Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi.

FACEAPP İLK ÖRNEK DEĞİL

ABD tarafından büyük endişe uyandıran FaceApp uygulaması, bu konuda ilk örnek gibi görünmüyor. Geçen aylarda Facebook ve Instagram'da yoğun olarak katılım sağlanan "#10-Year Challenge" hakkında da yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesi için tuzak olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Amy Webb, 10 yıllık görsellerin kullanıldığı akımın sadece eğlence amaçlı olmayabileceğini, yüz tanıma teknolojisini geliştirmek için harika bir fırsat olduğunu söylemişti. Facebook ise hareketin kullanıcılar tarafından başlatıldığını belirterek, iddiaları yalanlamıştı.

RUS-ABD SİBER GÜVENLİK ÇATIŞMASI

Rusya ve ABD arasında politik ve ekonomik alanda yaşanan rekabet, 2016'deki ABD seçimlerinin ardından farklı bir boyuta ulaşmıştı. Seçimin ardından Demokratlar, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını gündeme getirmişti. Seçimde özellikle Twitter botları çokça kullanılmış, Twitter üzerinden yapılan anketler botlar tarafından manipüle edilmişti.

AA