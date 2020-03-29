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  3. F1'den salgına ‘tıbbi üretim' desteği

F1'den salgına ‘tıbbi üretim' desteği

F1'den salgına ‘tıbbi üretim' desteği

Formula 1 takımları, dünyada 30 bine yakın ölü ve 600 binden fazla vaka sayısına ulaşan koronavirüs salgınıyla mücadelede solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımların üretimine destek olacak.

Dünyaca ünlü araba yarışları organizasyonu Formula 1’den yapılan açıklamada, Aston Martin Red Bull, BWT, Haas, McLaren, Mercedes-AMG Petronas, Renault ve Rokit Williams takımlarının başta solunum cihazları olmak üzere tıbbi cihaz üretimi için “Pit Yolu” isimli projede bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, “Pit Yolu Projesi, F1 endüstrisinin temel becerileri olan hızlı tasarım, prototip üretimi ve montaja odaklanarak, takımların kaynaklarını bir araya toplayacak. Bu yedi takım, koronavirüs salgınının çıkardığı zorluklara hızlı ve yenilikçi yanıtlar arayan endüstrilere destek vermeye hazırdır” ifadelerine yer verildi.


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