F-35 ve F-18, Eurofighter ve Rafale'ye karşı: İsviçre'nin siparişi yarışı kızıştırdı

Referanduma giden İsviçre halkının hükûmete "ABD’den F-35 ve F-18 savaş uçaklarının yanı sıra Patriot hava savunma sistemi alma onayı" vermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin milyarlarca dolarlık silah alımı gerçekleştirebilmesi için gerekli izni çıkardı.

Aksam.com.tr’nin Defence News’ten aktardığı habere göre, hem İsviçre hükûmetinin halktan aldığı onay hem de ABD Dışişleri Bakanlığının çıkardığı satış iznine ilişkin kararlar, iki ülke arasında herhangi bir satış anlaşması yapıldığı anlamına gelmiyor.

Satın alınması muhtemel uçakların ve savunma sisteminin listelenerek gerekli izinlerin erkenden çıkarılmasının, gelecekteki olası bürokratik zorlukların şimdiden aşılması açısından önemli olduğu belirtildi.

F-35 İLE F-18, EUROFIGHTER VE RAFALE'YLE YARIŞACAK

Ülkenin hava sahasını denetlemek üzere 30-40 yeni uçak satın alması için tahmini 6,5 milyar dolar içeren İsviçre’nin "Air 2030" programı, F-35A ve Super Hornet’in, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale ile karşı karşıya gelmesini sağlıyor.

İsviçre hükûmeti, tüm tedarikçilerin 18 Kasım’a kadar nihai teklifleri sunması gerektiğini duyurdu. Hükümet daha sonra 2021’in ilk yarısı boyunca teklifleri değerlendireceğini ve haziran ayına kadar uçak tipi ve füze savunma donanımı konusunda bir karar vereceğini açıkladı.