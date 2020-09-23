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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:34 | Son Güncelleme:

Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı asılsız çıktı

Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı asılsız çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı. Kule güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.Polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.

Yetkili, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti.

İhbar nedeniyle, Eyfel Kulesi ve çevresi boşaltılarak güvenlik çemberine alınmıştı.

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