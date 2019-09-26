Evlat edindiler sosyopat cüce çıktı

ABD’de yalnızca fi lmlerde görebileceğiniz türden bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Kristine Barnett ve 43 yaşındaki Michael Barnett çifti, 9 yıl önce evlat edindikleri 9 yaşındaki Ukraynalı Natalia Grace’i terk etmekle suçlanıyor. Ancak anne Kristine Barnett, Ukrayna doğumlu Natalia’nın aslında cüce olduğunu, yaşının 22 olup kendisini öldürmek istediğini söyledi. Çift, Natalia Grace’i 2010 yılında evlat edindi. Kızın evlat edinildiği yıl Natalia’yı doktora götüren çift, doktordan kızın 8 yaşında olduğu teyidini aldı. Ancak kızın gerçekyaşı 22 idi ve cücelik sendromu vardı.

KEMİK YAŞI ELE VERDİ

Kristine, evlat edindikleri kızın 9 yaşında değil, yapılan kemik testi sonucu aslında 22 yaşında olduğunu söylerken, “aile üyelerini öldüreceğini söyleyen resimler yapıyor, beni elektrikli tellere itmiş ve kahveme beyaz bir toz dökmüştü” iddiasında bulundu. “Gecenin bir yarısı karanlıkta duruyor, uyumuyor, elinde keskin aletler bulunuyordu” diyen anne, “Natalia bir kadın, her ay düzenli periyotları oluyor, yetişkin dişleri var, vücudunda kıllanmalar mevcut. Konuşmaları da ilk zamanlar çocuklarınki gibi değildi” dedi.

'EVDEKİ DÜŞMAN'I AKILLARA GETİRDİ

Polis, Natalie’yi terk eden aile hakkında soruşturma açtı. Çift, 5’er bin dolar para cezasıyla serbest bırakıldı. Olay 2009 yapımı korku fi lmi Orphan (Evdeki Düşman) fi lmini de akıllara getirdi. Filmde bir ailenin evlat edindiği çocuğun daha sonra hayatlarını kâbus haline getirmesi anlatılıyordu.