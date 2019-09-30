Evinden çıkanlar dudak uçuklattı: Servet avcısı vali idam edilebilir

Çin’de binlerce metrekarelik gayrimenkulü olan eski vali Zhang Qi’nin evinden çıkanlar ülkenin gündemine oturdu. Şüphe üzerine harekete geçen Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Qi’nin evinde gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın ele geçirdi. Evden çıkan altının değeri 268 milyar yuan, yani yaklaşık 214 milyar TL.

ESERLERE EL KONDU

Gözaltındaki valinin hüküm giyebileceği belirtildi. Ciddi miktarda değerli sanat eserine polis el koydu. 57 yaşında olan Zhang Qi, dışında bazı resmi görevliler de gözaltına alındı. Eski valinin idamla cezalandırılabileceği belirtildi.