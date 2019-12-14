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  3. Evdeki kamerayı hackleyip çocuğa seslendi: En iyi arkadaşım olmak ister misin?

Evdeki kamerayı hackleyip çocuğa seslendi: En iyi arkadaşım olmak ister misin?

Evdeki kamerayı hackleyip çocuğa seslendi: En iyi arkadaşım olmak ister misin"

ABD'nin Mississippi eyaletinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir bilgisayar korsanı, çocukların odasına güvenlik için yerleştirilen kamerayı ele geçirdi, 8 yaşındaki kız çocuğuyla konuştu.

Hemşire Ashley LeMay, gece nöbetlerine kalıyordu. Bu yüzden çocuklarının odasına güvenlik için kamera koydu. Ancak kamerayı yerleştirirken, bilgisayar korsanlarının hedefi olacağını düşünmemişti. 

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir bilgisayar korsanı, çocuk odasındaki kamera sistemine girdi ve 8 yaşındaki Alyssa ile konuşmaya çalıştı. 

Bilgisayar korsanı, küçük kızın korkmasına aldırmadı.

Korkan Alyssa, annesini çağırarak odadan çıktı.

Durumu öğrenen anne LeMay , "Bu çok rahatsız edici" dedi.

Kamera şirketi ise kullanıcı güvenliğinin önemli olduğunu ve olayın araştırıldığını söyledi.

Küçük çocuk ile korsan arasında geçen diyalog şöyle:

- Kimsin sen?

- Ben senin en iyi arkadaşınım. Noel Baba'yım. En iyi arkadaşım olmak istemez misin?

- Anne!


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