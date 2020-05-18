Eurovision finali yerine online gösteri

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği, final için ayrılan günde 40’dan fazla ülkede yayınlanan ve “Eurovision: Europe Shine A Light” adı verilen iki saatlik bir gösteri hazırladı. Gösteride, 41 ülkeden yarışmaya katılmaya hak kazanan sanatçılar, evlerinden çektikleri videolarla mesajını paylaştı.