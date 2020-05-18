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Eurovision finali yerine online gösteri

Eurovision finali yerine online gösteri

Hollanda'da 16 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan 2020 Eurovision Şarkı Yarışması finali, mart ayında koronavirüs krizi nedeniyle tarihinde ilk kez iptal edilmişti.

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği, final için ayrılan günde 40’dan fazla ülkede yayınlanan ve “Eurovision: Europe Shine A Light” adı verilen iki saatlik bir gösteri hazırladı. Gösteride, 41 ülkeden yarışmaya katılmaya hak kazanan sanatçılar, evlerinden çektikleri videolarla mesajını paylaştı.


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