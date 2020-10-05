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  • Etiyopya'dan "Hedasi Barajı" kararı: Tüm kargo ve yolcu uçaklarının geçişi yasaklandı
05 Ekim 2020 Pazartesi 11:28 | Son Güncelleme:

Etiyopya'dan "Hedasi Barajı" kararı: Tüm kargo ve yolcu uçaklarının geçişi yasaklandı

Etiyopya'dan "Hedasi Barajı" kararı: Tüm kargo ve yolcu uçaklarının geçişi yasaklandı
AA

Etiyopya, Mısır ile krize neden olan Hedasi Barajı hakkında yeni bir karar aldı. Ülkenin batısında inşası süren baraj üzerindeki tüm uçuşların güvenlik nedeniyle yasaklandığı bildirildi.

Etiyopya, ülkenin batısında inşası süren Hedasi Barajı üzerindeki tüm uçuşları güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

AA'nın The Reporter gazetesinden aktardığı habere göre, Etiyopya Sivil Havacılık İdaresi Genel Direktörü Wesenyeleh Hunegnaw, güvenlik birimleriyle yapılan istişareler neticesinde barajın üzerinden tüm kargo ve yolcu uçaklarının geçişinin yasaklandığını söyledi.

Hunegnaw, Benishangul-Gumuz eyaletinde yer alan barajın üzerinden geçişlerin özel izne bağlı olacağını aktardı.

Etiyopya ordusu, Nil Havzası'nda krize yol açan Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan koruyacağını açıklamıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

<p>Emine Erdoğan, Twitter hesabından '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda,

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