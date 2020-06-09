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  3. Etiyopya'da seçim krizi: Meclis başkanı istifa etti
09 Haziran 2020 Salı 13:37 | Son Güncelleme:

Etiyopya'da seçim krizi: Meclis başkanı istifa etti

Etiyopya'da seçim krizi: Meclis başkanı istifa etti

Etiyopya'da Federal Meclis Başkanı Keriya İbrahim genel seçimlerin ertelenmesi nedeniyle istifa etti.

Başbakan Abiy Ahmed’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağustos ayında yapılacak seçimleri erteleme kararı almasına tepki gösteren İbrahim, "Ülkede bir diktatörlük kurulmasına şahit olurken buna katkı verenlerden biri olamam." dedi.

Seçimlerin ertelenmesinin açık bir anayasa ihlali olduğunu ifade eden İbrahim, bu kararla Etiyopyalıların egemenlik haklarının ihlal edildiğini söyledi.

İstifasını dün Meclise sunan İbrahim, Abiy Ahmed’in kurduğu Refah Partisi koalisyonuna katılmayan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyesi.

Ülkenin Tigray eyaletini yöneten TPLF, federal hükümetin kararına karşı çıkarak bölgedeki seçimlerin ağustos ayında yapılacağını açıklamıştı.

Etiyopya anayasasında seçimlerin nasıl erteleneceğine ilişkin açık ifadeler olmaması nedeniyle konu vekiller tarafından geçen ay üst komisyona taşınmıştı.

Bazı muhalefet partileri, seçim yapılmaması dolayısıyla hükümete iktidarı paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ülkede iki kanatlı meclis yapısı bulunurken, Federal Mecliste 112, Halkın Temsilcileri Meclisinde 547 sandalye bulunuyor.

(AA)

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