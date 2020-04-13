Etiyopya'da koronavirüs hastaları kapı kapı dolaşarak tespit edilecek

Etiyopya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin farklı eyaletlerinde başlatılan uygulamaya, emekli olmuş 1200 doktor da gönüllü olarak eşlik ediyor.



Yöntemle, ülkede Kovid-19 semptomları taşıyanların tespit ve izole edilmesi amaçlanıyor.



Salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ülkede, 4'ten fazla kişinin herhangi bir amaç için toplanması yasaklandı.



Ülkede şimdiye kadar 74 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

AA