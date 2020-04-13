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  3. Etiyopya'da koronavirüs hastaları kapı kapı dolaşarak tespit edilecek

Etiyopya'da koronavirüs hastaları kapı kapı dolaşarak tespit edilecek

Etiyopya'da koronavirüs hastaları kapı kapı dolaşarak tespit edilecek

Etiyopya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, kapı kapı dolaşarak sağlık taraması yapılıyor.

Etiyopya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin farklı eyaletlerinde başlatılan uygulamaya, emekli olmuş 1200 doktor da gönüllü olarak eşlik ediyor.

Yöntemle, ülkede Kovid-19 semptomları taşıyanların tespit ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ülkede, 4'ten fazla kişinin herhangi bir amaç için toplanması yasaklandı.

Ülkede şimdiye kadar 74 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

AA


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