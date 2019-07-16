Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7123
  • 6,414
  • 258.366
  • 98009.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Etiyoya'da FETÖ'cü müdürün paraları şahsi hesabına aktardığı ortaya çıktı

Etiyoya'da FETÖ'cü müdürün paraları şahsi hesabına aktardığı ortaya çıktı

Etiyoya'da FETÖ'cü müdürün paraları şahsi hesabına aktardığı ortaya çıktı

Etiyopya'nın Harar şehrinde FETÖ'den teslim alınan okulların eski müdürünün tüm gelirleri, şahsi hesabında topladığı anlaşıldı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Etiyopya'nın Harar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) aldığı okulların eski müdürünün, okula ait tüm gelirleri kendi hesabında topladığı ortaya çıktı. Harar'daki okullardan çıkan belge ve kayıtlara göre, bir kampüste yer alan okulların eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor, yaklaşık bir yıldır velilerden alınan kayıt, kitap ve kıyafet ücretlerin hepsi için şahsi hesabını kullandı. Geçen ay, Harar Milli Eğitim Bakanlığının yapılması beklenen devir nedeniyle "tüm kayıtları durdurma" emrini dikkate almayan Noor, yeni yıl için velilerin ödediği kayıt paralarını da kendi hesabında toplayarak okula teslim etmedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

TMV yetkililerinden edinilen bilgiye göre, okullardaki kantin gibi bazı bağımsız bölümleri kiraya vererek gelir elde eden müdürün, söz konusu kiralamalar karşılığında makbuz kesmediği anlaşıldı. Harar Savcılığına başvuran TMV, ortadan kaybolan paralara ilişkin yasal süreç başlattı.

NOOR, OKULLARIN DEVRİNDE ZORLUK ÇIKARIYORDU

FETÖ'den aldığı emirlerle yaklaşık 2 senedir okulların devrini önleyen ve zorluk çıkaran Noor, devir sonrası okulda yapmaya çalıştığı provokasyon girişimi sonucu gözaltına alınmıştı. Üç gün gözaltında tutulan Noor, daha sonra serbest bırakılmıştı.

TÜM OKULLAR TEK ELDEN YÖNETİLİYOR

Öte yandan, okuldan çıkan belleklerde yer alan veriler, FETÖ'cülerin hileli satış yalanını bir kez daha ortaya çıkararak tüm FETÖ okullarının halen örgüt tarafından ve tek elden yönetildiğini gösterdi. Diğer şehirlerde "Intellectual Schools" ve Harar'da "Rainbow Schools" adını taşıyan okullar aynı bilgi ve belge sistemini kullanırken Rainbow'da çalışanlara sistemde nasıl işlem yapacakları Intellectual Schools sisteminden ekran görüntüsü alınarak örneklerle anlatılıyor. FETÖ'nün Harar'daki okulların dışında, biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen 6 okulu daha bulunuyor.

KAÇAK TÜRK VATANDAŞLARI ÜLKEDE ÇALIŞTIRILMAYA BAŞLANDI

AA'nın geçen yıl yayımladığı belgelere göre, hayır kurumu çatısı altında bağışlarla kurulan okullar, 2009 ve 2017'de ülke yasalarına aykırı şekilde şahıs şirketlerine satıldı. Devri engellemek için 2017'de okulları, isimlerini değiştirerek Alman vatandaşlığı bulunan FETÖ'cüleri şirkete ortak yapan örgüt, diplomaları Türk Büyükelçiliğince onaylanmayan ve öğretmen olduğu şüpheli çok sayıda kaçak Türk vatandaşını ülkede çalıştırmaya başladı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'dan Murat Boz'a 'para üstü' göndermesi
Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Sporundan çok güzelliği ile konuşuluyor
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
<p>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırladığı

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz İçin Anlamlı Kamu Spotu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'nın tarihi üniversiteleri

Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor