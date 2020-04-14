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  3. Etiyopya Başbakanından Başkan Erdoğan'a teşekkür: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Etiyopya Başbakanından Başkan Erdoğan'a teşekkür: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Etiyopya Başbakanından Başkan Erdoğan'a teşekkür: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ahmed, telefon görüşmesi sonrasında Twitter'dan açıklamalarda bulunarak Başkan Erdoğan'ı övdü.

Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Etiyopya’ya desteğinin korona virüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.

Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Ahmed, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon görüşmesi için teşekkür ederiz. Temel tıbbi ekipman tedarikinde ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


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