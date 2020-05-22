Eski Yunan bakan Miçotakis'e ateş püskürdü: 'Türkiye o toplantıda itaat kokusu aldı... Erdoğan 'ineriz' dedi, o 'hayır' diyemedi'

Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimindeki hükûmete ateş püskürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeye atıf yapan Koçias, “Türkiye, o toplantıda teslimiyet ve acizlik kokusu aldı.” dedi.

Aksam.com.tr’nin Yunanistan merkezli Military sitesine dayandırdığı haberine göre, ERT kanalında gazetecilerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Koçias, şunları kaydetti:

“ABD bölgeden çekilmeye başladı, İsrail’de bir buçuk yıldır hükûmet bile kurulamadı, Çin bölgeye yeterince ilgi göstermiyor, Avrupa Birliği ise tamamen paralize olmuş durumda bulunuyor. Türkiye ise bu durumu kendi lehine çevirip ipleri elinde bulunduruyor.”

Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yükselen tansiyonun başka bir sebebi daha olduğunu söyleyen Koçias, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatarak şöyle konuştu:

“Türkiye, o görüşmede teslimiyet, itaat ve acziyet kokusu aldı. Eylül ayında gerçekleşen görüşmede Erdoğan ‘Girit’in güneyine bile ineriz’ dediğinde Miçotakis çıkıp da ‘Hayır, oraya inemezsin’ diyemedi.”