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  3. Eski Sovyet ülkesinden önemli hamle... İsimlerde Rusça eklerin kullanılmasını yasaklayacak

Eski Sovyet ülkesinden önemli hamle... İsimlerde Rusça eklerin kullanılmasını yasaklayacak

Eski Sovyet ülkesinden önemli hamle... İsimlerde Rusça eklerin kullanılmasını yasaklayacak

Tacikistan Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, vatandaşların ad ve soyadlarında Rusça eklerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.

Tacikistan Adalet Bakanı Muzaffar Aşuriyon, parlamentodaki konuşmasında, söz konusu yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle vatandaşların isim ve soyadında -ov, -ova, -ev, -eva, -ovna, -evna, -oviç, - eviç gibi Rusça eklerin kullanılmasının yasaklanacağını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, parlamentonun üst kanadı olan Milli Meclis tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek düzenleme, mevcut durumda isimlerinde Rusça ek olanlar ile azınlıkları kapsamayacak.


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