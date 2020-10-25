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  • Eski NATO askeri kurmay başkanından Paşinyan'a uyarı: Geri çekil, askerlerini ölümden kurtar
25 Ekim 2020 Pazar 11:00 | Son Güncelleme:

Eski NATO askeri kurmay başkanından Paşinyan'a uyarı: Geri çekil, askerlerini ölümden kurtar

Eski NATO askeri kurmay başkanından Paşinyan'a uyarı: Geri çekil, askerlerini ölümden kurtar

Eski NATO Askeri Kurmay Başkanı Harry Tabakh, işgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a uyarıda bulunarak, "Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü var. Ermeni komutanların askerlerinin hayatlarını yıkımdan kurtarmaları gerekir." dedi.

Eski NATO Askeri Kurmay Başkanı Harry Tabakh, Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü olduğunu ifade ederek, "Ermeni komutanların askerlerinin hayatlarını yıkımdan kurtarmaları gerekir." uyarısında bulundu.

"AZERBAYCAN'IN ÇOK DAHA FAZLA ASKERİ GÜCÜ VAR"

Yeni Şafak'ın Haqqin'e dayandırdığı haberinde büyük kayıplar veren ve çok sayıda askerini kaybeden işgalci Ermenistan’a, eski NATO Askeri Kurmay Başkanı Harry Tabakh çağrıda bulundu.

“Ermenistan, eşitsiz güçlerle savaşıyor. Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü ve müttefiki var” ifadelerini kullanan Tabakh, “Azerbaycan ordusu yalnızca insansız hava araçları ve modern nokta silahlarıyla değil, aynı zamanda yeniden tanımlanmış, güvenilir arka hatlarla da güçlü." dedi.

"PAŞİNYAN'I ORDUSUNUN İMHASINI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Nikol Paşinyan'ı ordusunun imhasını durdurmaya çağırıyorum. Ermeni komutanların askerlerinin hayatlarını yıkımdan kurtarmaları gerekir. Askerlerinin kaçınılmaz ölümünün aptalca olduğunu anlamalıdır” dedi.

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