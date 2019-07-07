Eski Mossadcı Şavit: İsrail barış istemiyor

Maariv gazetesine konuşan Şavit, “İsrail barış istemiyor, eğer isteseydi, çok zaman önce Filistin yönetimiyle barışırdı” dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistin yönetimini müzakere ortağı olarak görmediğini de söyleyen Şavit, “Filistinlilerle görüşmeyen başka bir İsrail hükümeti başkanı tanıyor musunuz” diye sordu.