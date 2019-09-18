Eski DSÖ çalışanından uyarı: 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir

Eski Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının aralarında bulunduğu 15 kişiden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapor gezegenimizin küresel bir salgına karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne seriyor.

Söz konusu rapora göre, grip benzeri bir salgın 36 saat içerisinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilir.

Aynı raporda İspanyol gribi benzeri bir salgının dünya ekonomisinin yüzde 5 küçülmesine ve sosyal kaosa yol açacağı uyarısının da altı çizildi.

Raporda varsayımsal salgını tetikleyebilecek olası enfeksiyonların bir listesini içeren dünya haritası da paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise hükümetlere 'bu salgınların dikkate alması' ve 'yağmur gelmeden çatının düzeltmesi' çağrısında bulundu.

Sağlık uzmanları, hükümetlerin şimdiden hazırlıklara başamaları ve rutin simülasyon çalışmaları yapmaları gerektiğini söyledi. G7, G20 ve G77 ülkelerine yapılan uyarılarda ise tüm tarafların 'en kötüsüne hazırlanması gerektiği' ifade edildi.

Dünya sağlık örgütü, bu yılın başlarında havadaki virüslerin neden olduğu bir başka grip salgınının da kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı ve dünyanın buna hazır olması gerektiğini söyledi.

(NTV)