Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan hapis

BBC'de yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, 62 yaşındaki eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanı Kevin Mallory'nin, Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla Dış İstihbarat İzleme Mahkemesinde yargılandığı davada, geçen haziranda 20 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi.



CIA'de çalıştığı dönemde hassas bilgilere erişme yetkisi olan Mallory'nin askeri sır niteliğindeki bilgileri para karşılığı bir Çin istihbarat ajanına sattığının tespit edildiği belirtildi.



Adalet Bakanlığı savcılarının, Mallory'nin bir postanede gizli dokümanları taratıp dijital ortama aktarırken görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle 2017'nin mart ve nisan aylarında Çinli ajanla Şangay kentinde yaptığı görüşmelerin kanıtlarını mahkemeye sunduğu kaydedildi.



ABD Başsavcı Yardımcısı John Demers, davayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu vaka Çin'in hedef aldığı eski CIA ajanları arasında kendi ülkeleri ve meslektaşları aleyhine casusluk yapma yönünde kaygı verici bir eğilimin varlığını gösteriyor." dedi.



Bu ay başında eski CIA ajanı Jerry Chun Shing Lee, Çin adına casusluk yaptığını ve ABD'nin gizli mal varlıklarına dair bilgileri Çin ajanlarına aktardığını itiraf etmişti.



Diğer yandan eski ABD istihbarat görevlisi Ron Rockwell Hansen da geçen yıl Çin adına casusluk yapmaya teşebbüs etmekle suçlanmıştı.