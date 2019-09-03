Eşini uğurlamak için bilet alan adama hapis şoku

Singapur Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında yer alan açıklamada, adı belirtilmeyen 27 yaşındaki adamın 25 Ağustos'ta "biniş kartını amacı dışında kullanmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma sonunda adamın karısını uğurlamak için transit alana girdiği ortaya çıktı. Uçağa binme niyeti yoktu" denildi. Açıklamada transit alanın Altyapı Koruma Yasası uyarınca koruma altındaki bir bölge olduğuna dikkat çekilerek Ocak ayından bu yana aynı suçtan toplam 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

CHANGİ, 7 YILDIR DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLİYOR

Changi, İngiltere merkezli havalimanı ve havayolu şirketi derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yedi yıldır dünyanın en iyi havalimanı seçiliyor. Nisan'da hizmete giren doğa parkı temalı Jewel terminali 3 bin ağaç ve 60 bin fundasıyla Asya'nın en büyük kapalı bahçelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 1 milyar 200 milyon dolara mal olan ve havalimanının üç terminalini birbirine bağlayan kompleks, 60 metrelik yüksekliğiyle dünyanın kapalı bir alandaki en büyük şelalesini de barındırıyor.



BBC TÜRKÇE