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Esed'in kuzeninden inanılmaz soyadı itirafı

Esed'in kuzeninden inanılmaz soyadı itirafı

Beşşar Esed'in kuzeni Firas Esed, gerçek soyadlarının "canavar" anlamına gelen Arapça "vahş" olduğunu bildirdi.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in muhalif kuzeni Firas Esed, dedeleri Ali Esed'in soyadını Arapçada "canavar" anlamına gelen "vahş"tan, "aslan" anlamına gelen "esed"e çevirdiğini duyurdu. Beşşar Esed'in amcasının oğlu Firas Esed, sosyal medya hesabından dedeleri Ali Esed'in kimlik fotoğrafını paylaşarak gerçek soyadlarının "esed" değil "vahş" olduğunu açıkladı. Söz konusu fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise "vahş" olduğu görüldü.



AA

AA

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