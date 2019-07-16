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  3. Esed'in işkence hapishanelerinde kanser olduğunu öğrenen Barudi, hayatını kaybetti

Esed'in işkence hapishanelerinde kanser olduğunu öğrenen Barudi, hayatını kaybetti

Esed'in işkence hapishanelerinde kanser olduğunu öğrenen Barudi, hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde yaklaşık 3 ay boyunca işkence gören 55 yaşındaki Saihe Nedim Barudi, kansere yakalanarak hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Saihe Nedim Barudi, 50 yaşındayken 2014'te Hama'da muhaliflere yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı, 2 ay 18 günde 14 farklı sorgu merkezinde işkence gördü ve bu esnada kansere yakalandı. Tahliye edildikten sonra kendisini, aynı kaderi paylaşan eski mahkumlarla çalışmaya adayan Barudi, hastalığını son evresindeyken öğrendi, şubatta yaşamını yitirdi.

"ÇOK İNCE VE TEMİZ BİR İNSANDI"

Barudi'nin çalışma arkadaşı Hitam Ahmet Hüseyin, AA muhabirine onun yaşadıklarını anlattı.

"Eski kadın mahkumlara maddi yardımlarda bulunurdu. Çok ince ve temiz bir insandı." diyen Hüseyin, üç yıl boyunca gönüllü projelerde Barudi ile çalıştıklarını söyledi.

Hüseyin, Barudi ile Vicdan Konvoyu kapsamında etkinliklere katıldıklarını dile getirerek "Saatlerce ara vermeden çalışırdı, bel fıtığı da vardı ve ona rağmen çalışırdı." ifadesini kullandı.

"HASTALIĞI CEZAEVİNDE KALDIĞI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTI"

İşkenceler sırasında Barudi'nin yüzüne tekmeler atıldığını belirten Hüseyin, "Kendilerine idrarlı su içirdiklerini, küflenmiş yemekler yedirdiklerini ve soğuk havada meydanda asılı bıraktıklarını anlatırdı." diye konuştu. Hüseyin, Barudi'nin hastalığıyla ilgili "Tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık sorunu yokmuş. Hastalığını öğrendiğinde son evredeydi. Doktorlar, cezaevinde kaldığı dönemde hastalığın ortaya çıktığını değerlendirmişti." dedi.

Barudi'nin tekli hücrede geçirdiği günleri her hatırladığında ağladığını aktaran Hüseyin, rejimin cezaevinde alıkoyduğu çok sayıda kadının bu tür hastalıklara yakalandığının altını çizdi.

(AA)

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