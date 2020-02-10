Esed ve Rusya uçakları Halep'i vurdu! Çok sayıda ölü var

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının dün Halep'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil de yaralanmıştı.

(İHA)

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