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  3. Esed ve Rusya uçakları Halep'i vurdu! Çok sayıda ölü var

Esed ve Rusya uçakları Halep'i vurdu! Çok sayıda ölü var

Esed ve Rusya uçakları Halep'i vurdu! Çok sayıda ölü var

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının dün Halep'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil de yaralanmıştı.

(İHA)

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