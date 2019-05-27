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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:45 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:49

Esed ve PKK/YPG'den kirli petrol anlaşması

Esed ve PKK/YPG'den kirli petrol anlaşması

Suriye'de akaryakıt krizi yaşayan Beşşar Esed rejimi, petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile yeni petrol anlaşması yaptı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, akaryakıt krizini aşmaya çalışan Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK ham petrol satışı konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre, YPG/PKK, Irak sınırına hakim Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Tanak petrol sahasından çıkardığı ham petrolün varilini 41 dolardan Esed rejimine satacak.

Ülkedeki bütün petrol rafinerilerinin kontrolünü elinde bulunduran rejim güçleri, ham petrolü işleyerek akaryakıt krizinin önüne geçmeyi planlıyor.

YPG/PKK ve Esed rejimi, geçen sene haziran ayında Deyrizor'da örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rejim ve YPG/PKK, yaklaşık iki yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

- Deyrizor'daki enerji kaynakları

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

Bu petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirmiş, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

(AA)

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