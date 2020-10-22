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22 Ekim 2020 Perşembe 23:00 | Son Güncelleme:

Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
AA

Suriye'de Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen bomba bir anda infilak etti. Afyoni olay yerinde hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Afyoni akşam saatlerinde Şam kırsalındaki Kadsiya beldesinde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.

Haberde faile ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Markar Esayan son yo

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