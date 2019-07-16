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  3. Esed rejiminin İdlib bölgesinde hava saldırıları sürüyor: 9 ölü 14 yaralı

Esed rejiminin İdlib bölgesinde hava saldırıları sürüyor: 9 ölü 14 yaralı

Esed rejiminin İdlib bölgesinde hava saldırıları sürüyor: 9 ölü 14 yaralı

Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında 9 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 9 sivil öldü, 14 sivil yaralandı. Rejime ait savaş uçakları, İdlib ilinin Cisir eş Şuğur ve Han Şeyhun ilçeleri ile Maarşurin, Hantutin ve Ayn El Barda köylerine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre, Maarşurin'de 9 sivil hayatını kaybederken, Cisir eş Şuğur'da 14 sivil yaralandı.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

(AA)

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