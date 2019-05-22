Esed rejiminin hava saldırısı düzenlediği İdlib Gerginliğ iAzaltma Bölgesi'nde 6 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere sabah saatlerinde bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 6 sivil yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerde İdlib ilinin Marratinnuman, Han Şeyhun, Cisir Eş Şuğur ve Serakib ilçeleri, El Bara, İştebrak, Keferrruma, Marrıthırma, El Kassabiyye, Abidin, Hiş, Kirisaa, Kefer Sicne ve Nukeyyir köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bu yana Cisir Eş Şuğur ve Serakib ilçeleri ile Marrıthırma köyüne düzenlenen hava saldırılarında en az 6 sivil hayatını kaybederken, 17 sivil yaralandı. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 189 sivilin yaşamını yitirdiğini, 472'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık 3 hafta önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

(AA)