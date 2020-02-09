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  3. Esed rejimi ve Rusya Halep'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Esed rejimi ve Rusya Halep'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Esed rejimi ve Rusya Halep'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Halep'te sivil savunma yetkilileri, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasındaki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İHA


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