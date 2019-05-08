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  3. Esed rejimi uçakları Türk muhabirleri bombaladı! Ölümden döndüler...

Esed rejimi uçakları Türk muhabirleri bombaladı! Ölümden döndüler...

Esed rejimi uçakları Türk muhabirleri bombaladı! Ölümden döndüler...

Rejimin İdlib'teki saldırılarını görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi kent merkezine giderken savaş uçakları tarafından hedef alındı. Sivil savunmaya ait aracı hedef alarak atılan bombaların DHA ekibinin hemen yakınında patladı. Şarapnel parçaları ile hasar gören araçtaki ekibin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Rusya destekli rejim güçleri tarafından İdlib'e yönelik havadan ve karadan başlatılan bombardıman devam ediyor.

Savaş uçakları ile helikopterler bu sabahtan itibaren İdlib'in Han Şeyhun ilçe merkezi ile yakınındaki köylere birbiri ardına bombalar yağdırdı.

Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıların ardından yüzlerce sivil evlerini terk ederek güvenli olan Maarat Numan ilçesi ile İdlib kent merkezine doğru gitmeye başladı.

Saldırıların yoğunlaşması üzerine Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de güvenlik sorunu nedeniyle Han Şeyhun'dan İdlib kent merkezine gitmek üzere sivil savunma ekibi aracıyla yola çıktı.

Birkaç kilometre ilerlenmesin ardından DHA ekibinin bulunduğu aracın çok yakını, savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından saldırının yapıldığı arazideki taşlar ile şarapnel parçaları, DHA ekibinin bulunduğu araca isabet etti.

Ölümden dönen, sağlık durumları iyi olan DHA ekibi, camları kırılan ve önemli hasar gören araç ile yollarına devam ederek güçlükle Maarat Numar ilçesine ulaştı.

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