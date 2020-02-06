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  3. Esed rejimi: İsrail savaş uçakları Şam'ı bombaladı

Esed rejimi: İsrail savaş uçakları Şam'ı bombaladı

Esed rejimi: İsrail savaş uçakları Şam'ı bombaladı

Esed rejimi, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'da bazı noktalara saldırı düzenlediğini iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece geç saatlerde başkent Şam'da 4 noktaya saldırdığı belirtildi.      

İsrail uçaklarının Golan Tepeleri ve Lübnan'ın güneyinden saldırıyı düzenlediği iddiasına yer verilen haberde, Kisva, Merç Sultan, Jisr Bağdat ve İzra bölgelerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Haberde, rejimin hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu iddia edildi.      

İsrail makamları ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.      

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

(AA)


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