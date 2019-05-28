Esed rejimi İdlib'te 2 sağlık merkezini vurdu: 4 ölü

Beşşar Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki iki sağlık merkezini vurdu. Saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Kefrenbil ilçesi ile İhsem beldesi El Habit, Marrtemanter, Sufuhen, Krisaa, Rekaya ve Şey Mustafa köyleri, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları, İdlib'in Rekaya köyündeki bir sağlık ocağı ve Kefrenbil ilçesindeki Darü-l Hikme hastanesine saldırı düzenleyerek hizmet veremez hale getirdi.

Diğer yandan Esed rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında Maretemater köyünde iki sivil, İhsem beldesinde bir çocuk ve Sfuhen köyünde bir sivil olmak üzere toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı. Son 24 saatte ise Esed rejiminin hava saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ SON DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 235 sivilin yaşamını yitirdiğini, 610'dan fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, bir ay önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

(AA)