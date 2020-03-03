Esed rejimi Hafter yanlısı sözde hükümeti tanıyan ilk yönetim oldu

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, Libya’nın Şam Büyükelçiliği’ni ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete vererek, onu tanıyan ilk yönetim oldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’ya göre, 8 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Libya’nın Şam Büyükelçiliği, Hafter yanlısı sözde hükümete verildi.

Hafter yanlısı sözde hükümet temsilcileri ile Şam'da mutabakat zaptı imzalayan Esed rejimi, onu tanıyan ilk yönetim oldu.

AA'da yer alan habere göre Başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olarak biliniyor.