Esad rejimi ve Rusya sivilleri kasten vuruyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM rakamlarına göre, Suriye’de 1 Aralık 2019’dan bu yana yüzde 80’i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 900 bin sivilin yerinden edildiğini aktardı. Bu rakamın, Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana en büyük göç dalgası olduğuna dikkati çeken Bachelet, Esed rejimi ve destekçilerine bugüne kadarki en büyük tepkisini gösterdi.

HASTANELER BİLE VURULDU

Bachelet, “Suriye’de rejimin İdlib ve Halep’i ele geçirmeye yönelik saldırılarında yılbaşından bu yana 299 kişi hayatını kaybetti. İdlib’de yaşanan ölümlerin yüzde 93’ünden Rusya ve Esad rejimi sorumludur. 10 sağlık kuruluşu ve 19 eğitim merkezi de doğrudan vuruldu. Rejim ve müttefiki Rusya kasten sivilleri ve koruyucu binaları vuruyor” ifadelerini kullandı.

148 BİN GÖÇ DAHA

Rejim ve destekçilerinin, İdlib ve Halep’te geniş çaplı saldırı başlattığını hatırlatan Bachelet, “Dondurucu soğuk altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların bombalanmasının, “zalimce” olduğunu, bölgedeki insani durumun “dehşet verici” olduğunu belirtti. Saldırılar sonucunda son 6 günde 148 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç ederken, Ocak 2019’dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

Sivil savunma örgütleri çocuklara acil müdahalede bulunmaya çalışıyor.

6 AYDIR ‘SAVAŞ OYUNU’ OYNUYORLAR

İdlib’de 4 yaşındaki kızına, korkmaması için bombardıman seslerinin bir oyunun parçası olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, minik Selva ile 6 aydır savaş oyunu oynuyor. Serakib’den, rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye’ye yakın Sarmada’ya sığınan Muhammed, Suriye’de savaş mağduru birçok çocuğun psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. AA’nın çekimi sırasında karşıdaki tepelere bomba düşünce, Muhammed ve kızı, oyunlarını kamera önünde de sergiledi.

MEZARLARI YIKIP VİDEOYA ÇEKİYORLAR

Rejim, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan Batı Halep’te 9 yıl aradan sonra ele geçirdikleri ve nüfusu zorla göç ettikleri yerleşimlerde sivil mezarlıklarını dahi yıkıyor. Esad ordusunun milis gücü olarak bilinen “Şebbiha” ve rejim askerleri, ele geçirdikleri Heyyan’da mezar taşlarına yaptıklarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlarda tahribat açıkça görülüyor.

TÜRK KOMANDOLAR İDLİB SOKAKLARINDA

Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib’in güney ve doğusu ile Halep’in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede Türk askerinin varlığı da artış gösterdi. İlk olarak Türkiye sınırına konuşlanan Mehmetçik, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra İdlib sokaklarına dağıldı. Komandoların gelmesiyle birlikte halk tarafından coşkuyla karşılandı.

TANK VE ZPT’LERİN SEVKIYATI SÜRÜYOR

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıdan (ZPT) oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı İlçesi’nden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti. Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.