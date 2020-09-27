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  • Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı: Yerleşim yerleri hedef alındı
27 Eylül 2020 Pazar 07:02 | Son Güncelleme:

Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı: Yerleşim yerleri hedef alındı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı: Yerleşim yerleri hedef alındı
AA

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasında, Ermenistan'ın geniş çapta saldırı düzenlediğini duyurdu. Gerçekleştirilen saldırıda yerleşim yerlerinin hedef alındığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasında, Ermenistan'ın geniş çapta saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre bölgede yerleşim yerlerinin hedef alındığını belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

ERMENİSTAN'A MİSİLLEME

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

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