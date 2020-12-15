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  • Ermenistan'da sokaklar karışık... 'Hain' ilan edilen Paşinyan'a öfke dinmiyor
15 Aralık 2020 Salı 20:53 | Son Güncelleme:

Ermenistan'da sokaklar karışık... 'Hain' ilan edilen Paşinyan'a öfke dinmiyor

Ermenistan'da sokaklar karışık... 'Hain' ilan edilen Paşinyan'a öfke dinmiyor
DHA

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde ‘hain' ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan’da devam ediyor. 

DHA'nın aktardığı habere göre, ateşkesin Ermenistan’ın aleyhine olduğuna savunan muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ediyor. Gösteride, ‘Nikol hain’, ‘Nikol'suz Ermenistan’ sloganları atıldı. 

Öte yandan, 10 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan'la birlikte yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, bir aydır istifa baskılarına karşı direniyor.

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