Ermenistan'da öfke giderek büyüyor! Annelerin evlat nöbeti

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından, Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya tepkiler sürerken, çok sayıda protestoya sahne olan Ermenistan’da bu kez de asker aileleri, Savunma Bakanlığı’nı basıp burada evlat nöbeti tutmaya başladı. Bakanlığa gelen anne ve babalar, “Evlatlarımız nerede”, “Çocuklarımız geri getirin” sloganları attı.

RUSLARI VURUYORLAR



Öte yandan yenilgi anlaşmasında bizzat imzası bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bazı askerleri geri çekilme anlaşmasını hazmedemeyerek bölgeden çekilmeyi reddediyor. Ormanlık alandaki milis gruplar Rus Barış Gücüne ateş açarken iddialara göre Paşinyan Rus lideri Putin’i aradı ve “Beni dinlemiyorlar, itaat etmiyorlar” diyerek yardım istedi. Rus Barış gücü de mevzilerini terk etmeleri için bu askerlere uyarılarda bulunuyor.

MAYINLAR TEMİZLENİYOR



Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a Rus barış gücü bünyesinde mayın tarama görevlerini yerine getirecek istihkam birliği gönderildiğini duyurdu.

EYP TUZAKLIYOR HAYVANLARI KATLEDİYORLAR



Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşma gereği 28 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer’i terk eden Ermeni askerler ve halk, bu kez de at ve eşekleri telef etti. Yıllardır işgal ettikleri toprakları terk etmeleri için kısa bir süre kalan Ermenilerin bazılarının ise Kelbecer’i boşaltmak için ek süre verildikten sonra sivil halkın zarar görmesi için terk ettikleri evlerine EYP bombaları tuzakladı.

Aliyev, Cebrail’deki kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı ve dakikalarca zafer marşı eşliğinde selamlandı.

İLK TEMELİ ATTI HESAP SORDU



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail illerini ziyaret etti. Fuzuli ve Şuşa arasında yapılacak yeni yolun temel atma törenine de katılan Aliyev, bu projenin işgalden kurtarılan topraklarda hayata geçirilen ilk proje olduğunu belirtti. Ermenilerin bölgeye yıllar boyunca verdiği zararın hesaplanacağını, mağdurların haklarının devlet tarafından giderileceğini bildiren Aliyev, insanların kendi ata yurtlarına döneceklerini kaydetti. Aliyev, “Şimdi sorunun siyasi çözüm aşamasına geçtik. Biz düşmanı kapitülasyon imzalamak zorunda bıraktık. Bugüne kadar işgal altında bulunan Laçın, Ağdam ve Kelbecer illeri de geri veriliyor” dedi. Aliyev Fuzuli’deki yapılardan birinin önünde Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti.

TEZKERE GEÇTİ



Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Karabağ’da oluşturulan Barış Gücü misyonunda görevlendiriyor. Tezkere görüşmelerinin Azerbaycan Milli Diriliş Günü olan 17 Kasım’da yapılması da önemli bir mesaj olarak yorumlandı. TBMM Başkanı Şentop “Hayırlı olsun” mesajı paylaştı.