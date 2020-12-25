  • $7,5892
  • 9,2438
  • 458.586
  • 1426.03
  • Haberler
  • Dünya
  • Ermenistan'da halk caddeleri trafiğe kapattı: Erivan'da Paşinyan istifa sesleri yükseliyor
25 Aralık 2020 Cuma 19:02 | Son Güncelleme:

Ermenistan'da halk caddeleri trafiğe kapattı: Erivan'da Paşinyan istifa sesleri yükseliyor

Ermenistan'da halk caddeleri trafiğe kapattı: Erivan'da Paşinyan istifa sesleri yükseliyor
AA

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.

Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

AA'da yer alan habere göre, Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Eylemleri engellemeye çalışan polis ile protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Muhalefet akşam saatinde başlatılan eylemlere halkın katılması çağırısında bulundu.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

<p>Brexit sonrası yalnızlaşan Avrupa Birliği'nde Doğu'da 'Yükselen Türkiye' korkusu hakim.</p><p>Pek

Fransa Başkan Erdoğan'dan neden korkuyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk hemşirenin ödül getiren güvenli radyoloji çekim standı buluşu

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.