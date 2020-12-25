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  • Ermenistan yangın yerine döndü... Paşinyan'dan istifa açıklaması
25 Aralık 2020 Cuma 22:21 | Son Güncelleme:

Ermenistan yangın yerine döndü... Paşinyan'dan istifa açıklaması

Ermenistan yangın yerine döndü... Paşinyan'dan istifa açıklaması
DHA

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde uzun zamandır süren protestolar nedeniyle açıklama yaptı. Paşinyan, "Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım” dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı. 

Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyan’dan açıklama geldi. Nikol Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım."
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