Ermenistan yangın yerine döndü... Paşinyan'dan istifa açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım” dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı.

Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyan’dan açıklama geldi. Nikol Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım."