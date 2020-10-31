Ermenistan ‘topu atmak' üzere... Ağır zayiat devam ediyor

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ işgalinin yanı sıra sivilleri şehit ederek işlediği savaş suçları devam ederken Ermenistan 1.Ordu Komutan Yardımcısı Albay Victor Arustamyan’ın dün öldürüldüğü açıklandı. Berde kentinde 25 sivilin yaşamını yitirmesine, 70’ten fazla kişinin de yaralanmasına neden olan Ermenistan’a ait Smerç füze sistemi imha edildi. Ayrıca Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 “Smerç” ve 1 “Grad” füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Cebrail bölgesine bağlı Hudaverdili, Kurbantepe, Şehveledli, Hubyarlı, Zengilan bölgesine bağlı Aladin, Vecneli, Kubadlı bölgesinin Kavdadig, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan’dır!” ifadelerini kullandı. Öte yandan Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ANİ BOMBARDIMAN



Azerbaycan Savunma Bakanlığı,Smerç füzelerini birkaç saniye içinde yok edilişine ait görüntüler yayınladı.

İLK KADIN ŞEHİT TOPRAĞA VERİLDİ



Cephede yaralı askerleri güvenli bölgeye götürürken şehit olan Azerbaycan’ın ilk kadın şehidi Areste Bakhishova toprağa verildi.

BAKÜ AİHM’E BAŞVURDU



Azerbaycan, Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili tüm delillerin toplandığı ve AİHM’e başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre Dağlık Karabağ’daki sözde Ermeni yönetimin lideri Araik Harutyunyan, yardımcısı David Babayan, askeri yönetici Jalal Harutyunyan ve Ermenistan Milletvekili Arman Babajanyan hakkında soruşturma açıldı ve uluslararası arama kararı çıkartıldı. Aralarında Suriye, Yunanistan, Lübnan, İspanya ve Kanada vatandaşlarının da olduğu 25’den fazla kişi hakkında soruşturmalar da sürüyor.

İŞTE FRANSIZ ADALETİ



TÜRKLERE POLİS MÜDAHALESİ



Fransa’nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti. Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 28 Ekim’de Vienne’de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüdü. Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahale etti. Lyon kentinde de Türklerin dün Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti.Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk’e para cezası verildiğini belirtildi. Fransız polisi, Lyon’daki otoyolu kesen Ermenilerin Türkleri yaraladığı iki gün önceki eyleme ise müdahale etmemişti.

AF ÖRGÜTÜ AÇIKLADI: ERİVAN MİSKET BOMBASI ATTI



BM bünyesinde çalışan Uluslararası Af Örgütü, Ermenistan’ın, Azerbaycan’da misket bombası kullandığını ilk kez kabul etti. Af Örgütü, Ermenistan’ın Berde kentine yapılan ve 21 kişinin şehit olduğu saldırıda yasaklı misket bombası kullandığını duyurdu. Açıklamada, “Misket bombalarının sivil bölgelere ateşlenmesi zalimce” denildi. Örgüt sitesinde saldırı sonrası bölgeye saçılan mühimmat parçalarının fotoğraflarını yayınladı. Füzelerden misket bombası ateşlendiğine ilişkin medyada yer alan haberleri doğruladı.

BAKÜ’DEKİ YAPILARA KARDEŞLİK YANSIDI



Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı’nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Bakü Olimpik Stadı ve Haydar Aliyev Merkezi’nden Türk müzikleri de seslendirildi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet, bir millet” olarak sevincini de kederini de paylaşan iki ülke olduğunu söyledi.