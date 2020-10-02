Ermenistan savaş suçu işliyor! Sivil vurarak çekiliyorlar

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar 5. gününe girerken ağır kayıplar veren Ermenistan sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin öldüğü saldırıda tren istasyonu da ağır hasar aldı. 5 günde 169 konut ve 40 kamu binası hasar gördü, 19 sivil şehit düştü, 55’i yaralandı. Bakü’nün karşı saldırıları karşısında tutunamayan Erivan ise cephedeki önemli noktalardan geri çekilmek zorunda kaldı. Bakanlığı’nın açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

200 TANK, 110 ARAÇ



Savaşın beşinci gününde ise şiddetli çatışmalar sürdü. Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere- Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırıların başarısız olduğu, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birliklerince imha edildiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 5 günde çatışmalarda; yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği belirtildi.

ERİVAN’A ULTİMATOM: MİSLİYLE VURURUZ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verilecek” denildi.

MİNSK GRUBU’NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa’nın liderleri, ortak bir açıklama yayınladı. Putin, Trump ve Macron, çatışan tarafları askeri faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı. Liderler, tarafları iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etti.

Putin ve Paşinyan son olarak geçen yıl haziran ayında Moskova’da yüz yüze görüşmüşlerdi.

TIMES: ÇARESİZ KALIP RUSYA’YI ÇAĞIRABİLİR



İngiliz Times gazetesi Ermenistan’ın Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan’a karşı çaresiz kalıp Rujsya’nın müdahalesini isteyebileceğini yazdı. Gazete, Ermenistan’ın bir savaş uçağının Türk F-16’sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğini söylüyor ve Türkiye’nin bunu “ucuz bir propaganda” diyerek reddettiğini vurguladı. “Azerbaycan’ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor” diyen Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Güvenliğimizi sağlayabilecek tüm olasılıkları görüşüyoruz” dediğini aktardı.

TOPÇU BATARYALARI İMHA EDİLDİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, SİHA ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.

ALİYEV’DEN HASTANE ZİYARETİ



Çatışmalar sırasında da Azerbaycan ordusundan birçok asker yaralandı, hastanelerde tedavi altına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva yaralıları hastanede ziyaretti.

‘TERÖRİST VE PARALI ASKER GETİRDİLER’



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan yönetiminin işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler ve teröristler getirmesinin terörizmin Ermenistan’ın devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini açıkladı. Bakanlık, bu tür yöntemlerin Ermenistan tarafından yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerin Azerbaycan tarafından defalarca dile getirildiği belirtildi.

ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ



Azerbaycan, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

SIĞINAK KAZIYORLAR



Ermenistan’ın hedefinde olan Azerbaycanlılar bombalardan korunmak için bölgeye sığınaklar kazdı ve çukurların içinde korunmaya çalıştı.

ÜÇ ÜLKEDE BAYRAK YAKIP KİN KUSTULAR



Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD’de yüzlerce Ermeni ellerinde bayraklar ve pankartlarla gösteriler düzenledi. Protestocular gösterilerde Azerbaycan bayrağı yaktı.

Türkiye ve Azerbaycan karşıtlarının sokağa indiği ilk yer, Güney Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’ydı. Ermenistan bayrakları taşıyan göstericiler hem ABD hem de Rusya büyükelçiliklerinin önünde toplandı. Protestocuların elinde ‘Azeri saldırılarını durdurun’ pankartlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan pankartlar da vardı. Yununanistan’ın başkenti Atina’daki gösterilerin adresi ise, Sintagma Meydanı’ydı. Ermenistan bayraklarının yanı sıra Yunan bayrakları dikkat çekiciydi. Meydandaki İngilizce pankartlarda ‘Azerbaycan suçun yurdu’, ‘Ermenistan barış istiyor, Azerbaycan savaş’ ifadeleri vardı. Gösteride, Azerbaycan bayrağı yakıldı. Ermeni diasporasının güçlü olduğu ABD’nin Los Angeles kentinde ise, göstericilerin toplandığı nokta Azerbaycan konsolosluğunun önü oldu. Bir pankartta ‘Erdoğan-Aliyev=Dünya Savaşı’ yazıyordu.

BATI MEDYASININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ: ÇİFTE STANDART



BM tarafından Dağlık Karabağ’da işgalci olarak kabul edilen Ermenistan’a destek için sıraya giren gazete ve dergiler, Azerbaycan’ı görmezden geliyor. Washington Post, BBC, The Spectator gibi gazete, dergi ve kanallar, Ermenistan lideri Nikol Paşinyan’a mikrofon uzattı ve işgalci tezlerini savunmasına fırsat verdi. Ancak ülkesinin toprakları için haklı bir mücadele veren İlham Aliyev ya da diğer Azerbaycanlı yetkililer görmezden gelindi.

RAMİL GULİYEV: KARABAĞ BİZİMDİR



Azerbaycan kökenli Türk atlet Ramil Guliyev, 30 senedir Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almanın hasretiyle yaşadıklarını belirterek, “Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır. Meşru müdafaa hakkımızı kullanarak tecavüz altındaki topraklarımızı işgalden kurtarmaktayız. Bir bedende iki can, yaşasın Türkiye-Azerbaycan” dedi.