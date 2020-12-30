30 Aralık 2020 Çarşamba 01:55 | Son Güncelleme:
Ermenistan, Rusya'nın 10 yıllık İHA'larına talip
Türk İHA'larının desteğiyle Azerbaycan'a karşı hezimete uğrayan Ermenistan İHA peşine düştü.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Rusya’dan Orlan-10 İHA’ları alacağı belirtiliyor. Teslimatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor. Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşamış, ordunun verdiği kayıplar ülkede günlerce süren iç karışıklığa neden olmuştu. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ savaşında İHA ve SİHA kullanımı ile elde ettiği üstünlük dış basında aylarca konuşulmuştu.
KARABAĞ’A, ‘AZERBAYCAN’A HOŞ GELDİNİZ’ TABELASI
Azerbaycan askerleri tarafından Karabağ’ın girişine Azerice “Azerbaycan’a hoş geldiniz” tabelası yerleştirildi. Tabelanın alt kısmında da aynı ifadenin İngilizcesine yer verildi.