  • $7,7087
  • 9,0012
  • 461.131
  • 1103.26
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Ermenistan provokasyonlarını sürdürüyor: Azerbaycan ordusu teyakkuzda
24 Eylül 2020 Perşembe 10:34 | Son Güncelleme:

Ermenistan provokasyonlarını sürdürüyor: Azerbaycan ordusu teyakkuzda

Ermenistan provokasyonlarını sürdürüyor: Azerbaycan ordusu teyakkuzda
AA

Ermenistan ile Azerbaycan sınır hattındaki gergin bekleyiş sürüyor. Bölgede ciddi çatışmalar olmasa da taciz atışlarını sürdüren Ermenistan'a karşı Azerbeycan ordusu teyakkuzda bekliyor.

Ermenistan, Azerbaycan'daki Tovuz bölgesinde ve Erivan'ın işgal altında tuttuğu bölgelerde taciz atışlarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu olası yeni saldırı ve provokasyona karşı teyakkuzda bekliyor.

AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Ermenistan ordusu son 24 saatte makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının da kullanıldığı 69 ateşkes ihlali gerçekleştirdi.

AZERBAYCAN ORDUSU TEYAKKUZDA

Ordunun savaş gücünü canlı tutmak için neredeyse her gün tatbikat gerçekleştiren Azerbaycan ordusu olası yeni saldırı ve provokasyona karşı teyakkuzda bekliyor.

SON SALDIRI 21 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlenmiş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

Bir Dakikada Magazin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Suyu çekilen gölete balıkların yaşaması için su takviyesi yapıldı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yemin ederek görevine başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.