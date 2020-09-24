Ermenistan provokasyonlarını sürdürüyor: Azerbaycan ordusu teyakkuzda

Ermenistan, Azerbaycan'daki Tovuz bölgesinde ve Erivan'ın işgal altında tuttuğu bölgelerde taciz atışlarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu olası yeni saldırı ve provokasyona karşı teyakkuzda bekliyor.

AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Ermenistan ordusu son 24 saatte makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının da kullanıldığı 69 ateşkes ihlali gerçekleştirdi.

AZERBAYCAN ORDUSU TEYAKKUZDA

Ordunun savaş gücünü canlı tutmak için neredeyse her gün tatbikat gerçekleştiren Azerbaycan ordusu olası yeni saldırı ve provokasyona karşı teyakkuzda bekliyor.

SON SALDIRI 21 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlenmiş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü.