01 Haziran 2020 Pazartesi 10:24 | Son Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.
Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.