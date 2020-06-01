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  3. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:24 | Son Güncelleme:

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.


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