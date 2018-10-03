Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Karşı devrim ilan edildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, salı günü milletvekillerinin yeni bir yasayı onaylamasının ardından yaptığı protesto çağrısına uyan binlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.

Parlamentodaki muhaliflerle yapılan görüşmelerin sonucunu bekleyen protestocular "Cumhuriyetçi Parti defol!" sloganları attı.

Eylem sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı. Şimdiye kadar bir olay hakkında da bilgi gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Ulusal Meclisi salı günü olağanüstü bir oturumla parlamentonun feshini zorlaştıran bir yasayı oylayıp kabul etti. Yetersayı olmaması ya da başka türlü karışıklıkların oluşması durumunda oylamanın ertelenmesi gerektiği belirtilirken, parlamentoda Paşinyan'ın partisi Yelk Birliği'nden üyeler elektronik oylamayı önledi. Ancak 105 vekilden 61'i yasanın geçmesinden yana oy kullandı.

Ermenistan'ın protestolar ardından iktidara gelen Başbakanı Nikol Paşinyan da yasanın geçirilmesinden sonra parlamentodaki koltukların neredeyse yarısını elinde bulunduran eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ile Müreffeh Ermenistan ve Ermenistan Devrimci Federasyonu'nun (ARF) ‘resmen karşı devrim ilan ettiğini' belirtip destekçilerine protesto çağrısı yaptı.

Paşinyan Müreffeh Ermenistan ve ARF'li bakanların temsil ettiği parlamentoyu feshetme kararı aldığını, parlamentonun feshini ve yeni vekillerin seçilmesini hızlandırmak için istifa edeceğini duyurdu.

Paşinyan daha sonra da parlamentoda muhaliflerle görüşmeler yapacağını, rakiplerinin durumu doğru değerlendirmesini umduğunu ifade etti.

Ermenistan'ı neredeyse 10 yıldır devlet başkanı olarak yöneten ve anayasa gereği üçüncü bir dönem için yeniden bu görevi yürütemeyecek olan Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak atanması ülkede kalabalık protestolara neden olmuştu. Sarkisyan, protestolar nedeniyle göreve gelmesinden 6 gün sonra istifa etmişti. Daha sonra ise göreve Paşinyan gelmişti.

(Sputnik)