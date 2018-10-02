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Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, talimatı doğrultusunda birçok bakan ve valinin görevden alınmasının ardından istifa edeceğini açıkladı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Müreffeh Ermenistan" partisi valileri ve Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisinden bakanlarının görevinden alınması talimatı vermişti.

Paşinyan'ın bu kararı sonrasında yüzlerle protestocu, parlamento binasına akın ederek Paşinyan’ın kendisinin istifa etmesini talep etti. Bunun üzerine, Paşinyan, "Bakanların ve valilerin görevden alınma kararı yürürlüğe girdiğinde, istifa edeceğim" dedi.

(İHA)

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