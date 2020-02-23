Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın iki farklı pozu alay konusu oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayımlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi.

İHA'nın haberine göre, Başbakanlık sitesinde Paşinyan’ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor.

Paşinyan’ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni, Paşinyan’ın yöntemini eleştirerek söz konusu durumla alay etti.