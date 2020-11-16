Ermenilerden yıkım, Bakü'den insanlık

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 28 yıldır işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’ın Kelbecer kentini terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yaktı. Buna rağmen Erivan yönetiminin Rusya aracılığıyla Kelbecer’den çıkmak için biraz daha süre istemesi üzerine Azerbaycan insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım’a kadar uzatılmasını kabul etti.

HAVA KOŞULLARI ZOR



Bölgede hava koşullarının zorlaştığını hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’a sivillerin çıkartılması için süre verildiğini kaydetti. Ermenistan ordusunun dün Kelbecer’i tamamen terk etmesi bekleniliyordu. Kelbecer’deki bazı ailelerin evlerindeki pencereleri, kapıları, hatta mezar taşlarını da söküp konvoylar halinde ayrıldıklarına dair görüntüler de Rus siteleri ve sosyal medyada yer aldı.

TARİHİ ESERLERİ KAÇIRMIŞLAR



Bazı Ermenilerin Dağlık Karabağ’ın tarihi değerlerini yağmaladığı ortaya çıktı. Ağdam Müzesi’nde bulunan ve kaçak kazılarda ortaya çıkartılan arkeolojik eserlerin Erivan’a kaçırıldı. Denetimler sırasında 56 kültür tesisi, 25 kütüphane, 19 kültür evi ve kulüp, 7 müzenin tahrip edildiği tespit edildi.



CESETLER YOLLARDA



Reuters, Rus barış gücü askerlerinin ulaştığı Şuşa’da yol kenarlarına yığılmış onlarca Ermenistan askerinin fotoğraflarını yayınladı. Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Karabağ savaşında hayatını kaybeden ve cenazelerine adli tıp incelemesi yapılan asker sayısının 2 bin 317 olduğunu belirtti. Cephede hayatını kaybeden binlerce asker daha olduğu sanılıyor.



MEZARLARI GÖTÜRÜYORLAR



Kelbecer’i terk eden Ermenilerin bazılarının Karabağ’da ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemiklerini aldıkları ya da tabutlarıyla birlikte yanlarında götürdüklerine dair görüntüler paylaşıldı.

Aliyev, Putin’e ateşkeste Türkiye’nin rolünü bir kez daha vurguladı.



ALİYEV: TÜM HALKLAR GÜVENCEMİZ ALTINDA



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan’da tüm halkların haklarının güvence altında, tüm dini yapıların da devlet koruması altında olduğunu temin ettiği açıklandı.

KİLİSELER KORUNACAK



Aliyev’in sözlerinin aktarıldığı açıklamada, “Azerbaycan’da bulunan eski Müslüman ve Hıristiyan tapınakları devlet koruması altındadır” ifadelerine yer verildi ve Aliyev’in, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a iade edilen topraklarda bulunan Hıristiyan kiliselerinin devlet tarafından korunacağını ve inananların ziyaretine açık olmalarının sağlanacağını vurguladığı ifade edildi.

ŞEHİTLERE MEYDANDA ANMA TÖRENİ



Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda şehit düşen 93 sivil için Kanada’da anma töreni düzenlendi. Bir grup Azerbaycanlı tarafından Toronto Belediye Başkanlığı binası önündeki alanda düzenlenen törende alana 93 yastık konuldu. Yastıkların üzerine sivil kurbanların isimleri ile karanfiller konuldu.

GÖZLEM NOKTASINDA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ



Kanada merkezli televizyon kanalı Global News, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği kurulan gözlem noktalarını görüntüledi. Karabağ’ın kalbi olarak anılan Şuşa’daki gözlem noktasında dalgalanan Türk bayrağı dikkat çekti.

RUS KOMUTAN: DURUM İSTİKRARA KAVUŞUYOR



Ateşkesi izlemek üzere Rus Barış Gücü’ne katılmak üzere iki An-124 askeri nakliye uçağı, 10 BTR-82A zırhlı personel taşıyıcı ve 30 askeri personeli teslim etti. Rus barış gücü komutanı General Rustam Muradov, durumun ‘yavaşça’ istikrara kavuştuğunu ve çatışmaların tamamen bittiğini söyledi.