Ermeniler yakıp yıkarak çekiliyor

Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması ve Ermenistan’ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. İmzalanan ateşkes anlaşması gereği en geç yarına kadar Kelbecer’i boşaltmak zorunda olan Ermenilerin apar topaqr kaçarken bölgedeki evleri de ateşe verdiği görüldü. Yangını çıkaranların hem asker hem de Ermeni vatandaşlar olduğu da dikkat çekti

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Rus basınında da yer alan görüntülerde, Kelbecer’de Ermeniler yaşadıkları evlerin kapı ve pencerelerine kadar her şeyini söküyor.

‘GERİ DÖNMEYECEĞİZ’

Bazıları evlerini boşalttıktan sonra Azerbaycanlıların eline geçmemesi için yakıyor. Videolarda, askerlerin de bulunduğu görüldü. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları röportajlarda ise ‘’Bir daha buraya dönmeyeceğiz’’ açıklamalarında bulunduklarını evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

28 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer’i terk eden Ermeniler evlerin yanı sıra ormanlık alanları ve arazileri de yakıyor.

RUSYA’DAN ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR



Rusya, Dağlık Karabağ’a barış gücü kapsamında dev askeri sevkıyata devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerin Laçın koridoru ve Hankendi’ye yerleştiğini belirtti. Güneyde 9 gözlem noktasının kurulduğunu, yarın (bugün) kuzeyde 8 gözlem noktasının kurulacağını ifade eden Bakan Şoygu, “3 gün içinde 73 uçak seferi ile 1103 asker ve 1168 askeri teçhizat bölgeye ulaştı” dedi.

RUS HEYETİ D. KARABAĞ İÇİN GELDİ



Türkiye ve Rusya’nın Karabağ konusunda mutabakata vardığı ortak denetim ve gözetleme merkezinin ayrıntılarını konuşmak üzere Moskova’dan 20 kişilik bir heyet Ankara’ya geldi. Savunma Bakanlığı’nda gerçekleşen ilk görüşmede taktik ve teknik olarak hangi ülke askerinin nerede duracağı, kaç kişi olacağı ve ne yapacakları gibi konular ele alındı. Suriye ve özellikle İdlib’in de ele alındığı görüşmelerin bugün devam edeceği belirtildi.

SURİYE’DE SON DURUM

Heyet Savunma Bakanlığı’ndan önce Dışişleri Bakanlığı’ndaki yetkililerle görüştü. Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinde, Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetleri değerlendirildi.

1 ARALIK SON GÜN

İmzalanan zafer ateşkesinin ardından Azerbaycan, işgal edilen topraklarını bir bir geri almaya başlayınca Ermeniler çareyi teslim olmakta buldu. Anlaşmaya göre Ermenistan’ın işgali altındaki Ağdam ili 20 Kasım’a, Kelbecer 15 Kasım’a, Laçin ise 1 Aralık’a kadar gerçek sahibi olan Azerbaycan tarafına teslim edilecek.

28 YIL SONRA İLK CUMA NAMAZI



Şuşa’da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı. Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi’nde önce ezan okundu, Azerbaycan askerleri saf tutarak namazlarını eda etti. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden Şuşa, 8 Mayıs 1992’de işgal edilmişti.

ŞUŞA’DAKİ YIKIK EVİNİ BULDU



Azerbaycanlı bir asker, Şuşa kentinde çocukluğunun geçtiği evini buldu. Evinin bulunduğu mahalleyi anlatan Azerbaycanlı asker, “Burada okul vardı. Bu bizim bahçe ve bahçenin duvarı dağılmış. Yıkmışlar” dedi.

BAKANLIKTA İSTİFA SIRA PAŞİNYAN’DA



Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki zaferinin ardından Ermenistan’da sular durulmuyor. Hükümetin istifası için 3 gündür pek çok cadde ve meydanda düzenlenen protestolara katılan Ermeni sayısı onbinleri geçti. İlk istifa haberi ise Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan’dan geldi. Bu istifanın ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik protestolar şiddetlendi. Dünkü gösterilerde 60’tan fazla kişi gözaltına alındı. Erivan’daki Özgürlük Meydanı’nda ‘Hain Paşınyan’ sesleri yükseldi.