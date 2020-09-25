Ermeniler PKK'lıları Karabağ'a yerleştiriyor

Gazeta.ru isimli Rus haber protalında Nikolay Korsakov imzalı analiz, “Ermenistan’ın Ortadoğu’daki faaliyetleri Rusya’yı nasıl tehdit ediyor” başlığı ile yayımlandı. Analizde, Paşinyan hükümetinin Azerbaycan’a yönelik ateşkes ihlallerine hız verdiği bir dönemde PKK ile de dirsek temasını artırdığı vurgulandı. Bu kapsamda, Karabağ’da savaşmaları için yaklaşık 275 PKK’lı teröristin Suriye ve Irak’tan iki grup halinde bölgeye getirildiği belirtildi. Ankara’nın güney sınırlarında müsaade etmediği terör oluşumlarından Moskova’nın da rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

KIRMIZI BÖLGEYE DAĞILDILAR



MISIR DA YAZDI



Mısır medyası da PKK’lıların İran’a yakın milisler tarafından Karabağ’a intikalinin sağlandığını yazdı; “Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerinde Türk ordusu ile çatışmış olan bu teröristler Ermeni ordusunda üst düzey görevler aldı” denildi. Yazıda, Ermenistan’ın Ortadoğu’dan bölgeye terör taşıdığına dikkat çekildi.

Örgüte yakın sitelerde ‘PKK’nın Ermeni Taburu’ adıyla fotoğraflar yayınlanmıştı.