Ermeniler barışçıl eylemcilere saldırdı

Kanada’da yaşayan Azerbaycanlılar ve Türkler, araçlarıyla Azerbaycan’a destek vermek amacıyla hafta sonu Montreal kentinde konvoy oluşturdu. Ermeniler, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan araçlara taşlarla saldırdı. Saldırıda birçok araç hasar gördü, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Toronto kentinde de Ermenistan bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturan Ermeniler, yol kenarında kendilerini protesto eden Türk’ü darbetti. Saldırı, çevredekiler tarafından kamerayla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Toronto’nun Yonge Caddesi’nde de Azerbaycan bayrağı bulunan araç, saldırganlarca tahrip edildi. Aracın camlarını kıran saldırganlar, kaportasını ezdi. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, saldırganların yakalanması için Kanada makamlarıyla temasta olduklarını söyledi.

ERİVAN’IN ASKERİ GÜCÜ ERİTİLİYOR



Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracının imha edildi, çok sayıda asker etkisiz hale getirildi.

HACIYEV: ÇÖZÜMDE TÜRKİYE ŞART

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Akşam TV’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtladı. “Geri adım atmayız” mesajı veren Hacıyev “Ermenistan’ın asıl amacı ateşkesten istifade ederek silahlı kuvvetlerini toparlayıp Azerbaycan’ın bütününe saldırmak” dedi. Hacıyev, Ermenistan’ın Irak Büyükelçiliği ve konsoloslukları vasıtası ile bu ülkeden çok sayıda PKK’lı teröristi ülkesine taşıdığını da belirten Hacıyev şunları söyledi: “Ateşkese rağmen Ermenistan öldürmeye devam ediyor. Terter, Ağdam ve çok sayıda köyümüze saldırdı. Silahlı kuvvetlerimiz bunlara cevap vermek zorunda kalıyor. Çözüm hem sahada hem masada. Azerbaycan, Ermenistan’ı “barışa mecbur etme harekatı” yürütüyor. Türkiye kardeş ülke, AGİT çerçevesinde masada zaten. Eğer çözüm olacak ise burada mutlaka Türkiye’nin de olması lazım.

GENCE’DE ŞEHİT SAYISI 16’YA ÇIKTI



Ermenistan ordusunun, ateşkesi bozarak Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu can kaybı sayısı 16’ya, yaralı sayısı da 34’e çıktı. Sivillere yönelik saldırılarda şu ana kadar 41 sivil şehit oldu ve 200’den fazla kişi yaralandı.

AZERBAYCANLI ANNELERDEN ÇAĞRI: ÇEKİN



Ermenistan’ın orta menzilli balistik füzeyle saldırdığı Azerbaycan’ın Gence kentindeki anneler, ağlamasını istemedikleri Ermeni annelere, ivedi bir şekilde çocuklarını Karabağ’dan çekmeleri çağrısında bulundu. Nuşabe Haydarova, “Bebeklerin, çocukların hiçbir günahı yok.Ey Ermeni anaları, kendinize gelin ve en kısa zamanda çocuklarınızı savaştan çekin” dedi.